مشروعات وزارة الحكم المحلي تبحث مع بلدية طبرق عدد من المشاريع

وزارة الحكم المحلي توافق على "9" مشروعات للطرق والمياه والصرف الصحي بطبرق

12 سبتمبر، 2021 9:07 م
4
مكتب المشروعات طبرق
مكتب المشروعات طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية نصر شرح البال، مع مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي معمر جمعة عدد من المشاريع التي وافقت عليها الوزارة .

وناقش عميد البلدية مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي وهي مشروعات ناقشها عميد البلدية الأسبوع الماضي في طرابلس مع وزير الحكم المحلي والتي وافق عليها وحددت لها الميزانيات المخصصة.

وقد زار مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي عدد من المشاريع كذلك مكتب القمامة جنوب طبرق حتى يقف عن كثب  على هذه المشاريع .

يشار أن وزارة الحكم المحلي قد وافقت في السابق على عدد 9 مشروعات في الطرق والمياه والصرف الصحي وهي من المشروعات المهمة وتحل الكثير من المختنقات التي تواجه المواطنين بالمدينة.

12 سبتمبر، 2021 9:07 م
4

عبد الله بليحق

بليحق : جلسة الغد لا تحتاج لنصاب قانوني

12 سبتمبر، 2021 9:26 م
محمد المنفي - كارولين هورندال

السفيرة البريطانية لـ”المنفي”: ندعمكم لاستعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي

12 سبتمبر، 2021 9:19 م
خالد المبروك

المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات عن مستحقات “58287” موظفًا

12 سبتمبر، 2021 9:16 م
أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تعلن نشر “10” مراقبين لرصد وقف إطلاق النار مع «لجنة 5+5»

12 سبتمبر، 2021 9:12 م
زر الذهاب إلى الأعلى