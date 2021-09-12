مشروعات وزارة الحكم المحلي تبحث مع بلدية طبرق عدد من المشاريع وزارة الحكم المحلي توافق على "9" مشروعات للطرق والمياه والصرف الصحي بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية نصر شرح البال، مع مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي معمر جمعة عدد من المشاريع التي وافقت عليها الوزارة .

وناقش عميد البلدية مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي وهي مشروعات ناقشها عميد البلدية الأسبوع الماضي في طرابلس مع وزير الحكم المحلي والتي وافق عليها وحددت لها الميزانيات المخصصة.

وقد زار مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي عدد من المشاريع كذلك مكتب القمامة جنوب طبرق حتى يقف عن كثب على هذه المشاريع .

يشار أن وزارة الحكم المحلي قد وافقت في السابق على عدد 9 مشروعات في الطرق والمياه والصرف الصحي وهي من المشروعات المهمة وتحل الكثير من المختنقات التي تواجه المواطنين بالمدينة.