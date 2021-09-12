مسؤول : “14”حالة كورونا فقط على التنفس الصناعي بقسم العزل بطبي طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بقسم العزل بمركز طبرق الطبي أنه يوجد عدد “27” حالة إصابة بوباء كورونا منها “14”حالة في العناية على أجهزة التنفس الصناعي والبقية في القسم .

المسؤول أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن عدد أجهزة التنفس الصناعي الموجودة داخل العناية هي “13” جهاز، لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي الموجودة بالأقسام الأخرى .

وأشار إلى أن حالات الإصابة في تزايد مستمر وسط تواجد المرافقين خارج القسم مما يسبب لنا الإرباك، مضيفًا أنه لدينا عدد 7 حالات إصابة متواجدة بالحجر المنزلي .

وذكر أنه تم سحب “9” عينات اليوم الأحد وكانت النتيجة موجة للحالات التسعة، منوهًا إلى أنه تم تسجيل ليلة البارحة “3” حالات وفيات والحالات تسجل بشكل شبه يومي.

وتابع أنه يوجد مصنع أكسجين واحد بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق وهو الذي يوفر الأكسجين لرقعة جغرافية كبيرة، ومن يومين استهلك مصابي كورونا عدد “31” أسطوانة خلال خمس ساعات،

وقال إن الملابس الواقية للأطقم الطبية متوفرة ولدينا نقص في الأدوية التشخيصية فقط، مشيرًا إلى أن إدارة المركز الطبي توفر لنا مانحتاجه رغم الظروف التي تمر بها.

ودعا المسؤول في ختام قوله المواطنين في طبرق باتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي ومقاطعة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها.