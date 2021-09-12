محتجون في طبرق يمنعون ناقلة من الرسو على ميناء الحريقة

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأحد أن محتجين من الطلبة الخريجين منعوا ناقلة نفطية من الرسو على ميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الخريجين المعتصمين على رصيف الحريقة بطبرق لليوم الخامس على التوالي يمنعون الناقلة النفطية (ميكالا بي) من الرسو على رصيف الميناء.

وأوضح المصدر في تصريحه أن الناقلة النفطية من المقرر أن تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

وأشار المصدر إلى أن هنالك محاولات لإقناع هؤلاء الخريجين بالسماح للناقلة بالرسو، لافتًا إلى غرامات التأخير اليومية بمنع الناقلة تصل إلى 25 ألف دولار.

يشار إلى أن أكثر من 200 خريج معتصمون على رصيف الحريقة منذ أيام مطالبين بتعيينهم بقطاع النفط وهم خريجو هندسة نفطية وكيميائية وجيولوجيا.

وأعلن مجموعة من الخريجون في مدينة طبرق في 06 سبتمبر الجاري أنهم سيمنعون دخول أي ناقلة نفطية لميناء الحريقة احتجاجا على عدم حصولهم على أي تعيينات في الدولة.

وأغلق عدد من الخريجون في يوليو الماضي بوابة ميناء الحريقة النفطي في طبرق احتجاجا على قرارات جديدة للتعيينات صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد المعتصمون أنهم خريجون منذ سنوات وأحق بالتعيين من المعينين الجدد الذين يوجد الكثير منهم غير مؤهلين.

وكان الخريجون أقاموا في مارس من العام الجاري اعتصامًا أمام مصفاة طبرق احتجاجًا على عدم تعيينهم في قطاع النفط أسوة بمن تم تعيينه حيث أن بينهم خريجين منذ عام 2013 وحتى 2020.

وأكد الخريجين البالغ عددهم 240 خريج من كليات الهندسة النفطية والكيميائية والجيولوجيا في اعتصامهم الماضي أنهم خاطبوا عميد بلدية طبرق، وحرس المنشآت النفطية، لكن دون جدوى، ولم يستجيب لهم أحد من قطاع النفط.

وأشار المحتجون إلى أن لديهم ظروف خاصة خصوصًا أن من بينهم متزوجون ويعولون في أسر ولا يملكون مصروفهم.