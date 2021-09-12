مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يعقد اجتماعا مع مساعد مدرب المنتخب

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عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعا مع المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم والمساعد الأول لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي للمنتخب الليبي لكرة القدم، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع أسس تدريبية لجميع الفئات السنية المختلفة.

كما تناول الاجتماع مناقشة سلبيات وايجابيات المعسكر التدريبي في مدينة أزميت التركية وأيضا سلبيات وإيجابيات مباريات المنتخب السابقة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة المباريات القادمة وخاصة مباراة المنتخب مع مصر من حيث الاستعداد لمعسكر تدريبي وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الوضع الخاص للبطولات المحلية، وكذلك بطولة الدوري الممتاز وبطولة الكأس وبطولة أندية الدرجة الأولى وبطولة الفئات السنية.