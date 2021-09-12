مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات.. الولايات المتحدة و4 دول أوروبية تؤكد دعمها لقانون انتخاب الرئيس

أخبار ليبيا 24

أكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أنها خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وطالبت السفارات في بيان مشترك باللغة الإنجليزية ترجمته أخبار ليبيا 24، الجهات الفاعلة في ليبيا بضرورة أن الوقت كان حان للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة مخاوف الليبيين المشروعة.

وعبرت السفارات عن ترحيبها بالإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات وتوفير التمويل الكافي والاستعداد الأمني لإجرائها.

وأكدت السفارات على استعداداها لدعم السلطات الليبية في تنظيم الانتخابات بناء على طلبها في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملات الانتخابية.

كما أكدت السفارات التزامها بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

وأشادت السفارات باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الماضي وطي صفحة الصراعات واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.

ودعت السفارات الجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضرورة الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة تنفيذ العقوبات الدولية ضد من ينتهك حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار وكل من يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقل نجاح الانتقال السياسي في ليبيا بما فيها تقويض الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت السفارات دعمها لإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمام مجلس الأمن والتي دعا من خلال كافة الأطراف الليبية لضمان إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيها مؤكدة أنها خطوة أساسية لدعم استقرار وتوحيد ليبيا، داعية كافة الأطراف إلى احترام نتائجها.