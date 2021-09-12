ليبيا تسجل 1443 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1443 إصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و1903 حالات شفاء، و17 حالة وفاة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد، أن مختبراته تسلمت 6759 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 5316 عينة، فيما تأكدت إصابة 1443 حالة، منها 1230 جديدة و213 مخالطة بنسبة حالات موجبة 21.3 %.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 323 ألفا و930 حالة، بينها 81 ألفا و838 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 137 ألفا و665 حالة وسجلت 4427 حالة وفاة.