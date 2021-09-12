في إشارة إلى “صالح” .. المشري: من أصدر قانونا منفردا فليبحث عن مكان يطبقه فيه المشري : البعثة الأممية تخالف نصوص الاتفاق السياسي التي كانت تشرف عليه

أخبار ليبيا 24 – خبر

في نبرة تهديد جديدة ومحاولة لفرض مجلسه عنوة للتحكم في مستقبل الليبيين، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، هاجم الإخواني خالد المشري، البعثة الأممية مبديا الاستغراب من مباركتها للقانون الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس.

المشري قال، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفردا أن يبحث عن مكان يطبقه فيه.

وزعم المشري أن مجلسه أعد مشروع موازي للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه.

وقال المشري إن المجلس لا ينازع مجلس النواب في سلطة إصدار القوانين بل ننازعه في سلطة إعدادها وإنها لا يجوز لمجلس النواب إصدار قانون دون التوافق مع مجلس الدولة.