ضبط صومالي يدير شبكة لتهريب البشر والاتجار بأعضائهم

أخبار ليبيا24

قال مكتب النائب العام، السبت، إن عناصر اللواء 444 قتال تمكنوا من ضبط زعيم شبكة منظمة تعمل في الاتجار بالبشر والأعضاء يحمل الجنسية الصومالية.

وأوضح المكتب، أن عناصر اللواء قاموا بضبط وإحضار الوافد الصومالي “حسن قيدي”، المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم. كما أنه متهم مواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

وأضاف المكتب، أن النائب العام وجه بتوفير الاحتياجات المادية للمختطفات اللائي تعرضن للأذى، ومباشرة إجراء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله.

وقال كما وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة، التي ينتمي إليها المتهم داخل البلاد وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

وبينما لم يكشف مكتب النائب العام عن تاريخ القبض عليه، فقد كشف اللواء 444 قتال، أن عملية القبض جاءت نتيجة عملية نوعية نفذها عناصره في مدينة بني وليد مطلع مارس الماضي، وذلك امتثالا لأوامر القبض لمكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر.