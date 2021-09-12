دراه: غرفة سرت الجفرة أرجعت 55 منزلا إلى أصحابها المهجرين من منطقة مراح

أّخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة، العميد عبدالهادي دراه، أن الغرفة تعقد هذه الأثناء اجتماعا مع أهالي ومشايخ وأعيان الفرجان بمنطقة مراح، تمهيداً لعودة سكان المنطقة التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأوضح دراه في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن أهالي المنطقة استقبلوا آمر غرفة العمليات، اللواء إبراهيم بيت المال، وقادة المحاور، لإعادة 55 منزلاً بالمنطقة إلى أصحابها تمهيداً لعودة أهالي المنطقة، بعد أن كانت منطقة عمليات عسكرية.

وقال دراه، أن مرتزقة وقوات أجنبية تقبع في ما يقارب عن 80 منزلاً في جارف ويرفضون الخروج منها لعودة الأهالي، كذلك يوجد مرتزقة في مدرسة نور اليقين، على حد تعبيره.

واشار دراه إلى أن أصحاب المنازل تواصلوا مع كافة السلطات في سرت وتوجهوا إلى بنغازي طالبوا بخروجهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم ولكن طلباتهم قُبلت بالرفض، وفق قوله.

وأكد دراه أن أصحاب الثمانون منزلاً في جارف لا يزالون خارج منازلهم حتى هذه اللحظة، متمنياً عودتهم سالمين في أقرب وقت لتخفيف المعاناة عليهم.