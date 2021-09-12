تغيير ملعب مباراة أهلي طرابلس ونادي حي الوادي نيالا السوداني

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير ملعب مباراة النادي الأهلي طرابلس ونادي حي الوادي نيالا السوداني إلى ملعب الأبيض 450 كيلومتر جنوب غرب الخرطوم.

وجاء تغيير الملعب بعد اعتراض إدارة النادي الأهلي طرابلس على سوء أرضية ملعب الخرطوم ومرافقه وتقديم شكوى للاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وتأتي مباراة النادي الأهلي طرابلس ونادي حي الوادي نيالا السوداني التي ستكون يوم غد الإثنين على تمام الساعة الثالثة عصراً ضمن الدور الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة فريق الأهلي طرابلس، حطت الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة، أمام حي الوادي نيالا السوداني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون الأهلي طرابلس، تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الفرنسي برنارد سيموندي، مكتمل الصفوف حين يلاقي منافسه السوداني، وذلك بعد التحاق لاعبي المنتخب الوطني .

ويدير المواجهة، حكم الوسط الأثيوبي ميتيكو تيوودروس، بمساعدة كيندي موسى وشوانجيزاو تيبابال، فيما سيكون بيروك يمن برهان، حكما رابعا.

وستواجه الفريقان، في لقاء الإياب يوم 19 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي.