بورقعة يلتقي المعتصمين في ميناء الحريقة بطبرق ويعد بحلحلة مشاكلهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، اليوم الأحد، الطلبة الخريجين المعتصمين أمام رصيف ميناء الحريقة النفطي؛ يأتي ذلك عقب منعهم ناقلة نفطية من الرسو في الميناء.

وأكد بورقعة خلال اللقاء الذي حضره عميد بلدية طبرق، فرج بالخطابية، على أحقيتهم في التعيين بالطرق القانونية لا عن طريق إغلاق الميناء.

وناقش بورقعة مع الخريجين مشكلة تعيينهم في قطاع النفط، مطالبا إياهم بتقديم إجراءاتهم الخاصة بالتعيين بهدف التنسيق مع جهاز حرس المنشآت النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط لدراسة ملفاتهم.

وطالب بورقعة المحتجين بضرورة فتح الميناء والسماح برسو الناقلات النفطية، مؤكدا أن منعها يتسبب في غرامات مالية على الدولة الليبية وهو يعتبر مساس بقوت الليبيين.

يذكر أن اللقاء حضره مراقب ميناء الحريقة وآمر حرس المنشآت النفطية في طبرق.

يشار إلى أن المحتجين من الطلبة الخريجين منعوا الناقلة النفطية “ميكالا بي” من الرسو في ميناء الحريقة النفطي لليوم الخامس على التوالي، والتي من المقرر لها أن تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

ويذكر أن أكثر من 200 خريج معتصمون على رصيف الحريقة منذ أيام مطالبين بتعيينهم بقطاع النفط وهم خريجو هندسة نفطية وكيميائية وجيولوجيا.