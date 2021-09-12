بن شرادة: نحن بحاجة لقانون الانتخاب الذي أصدره البرلمان حتى نصل لاستحقاق 24 ديسمبر

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن قانون الانتخاب الذي أقره البرلمان بغض النظر عن كيفية هل صُوت عليه داخل قبة البرلمان أو لا، ولكن نحن محتاجين لذلك القانون حتى نصل إلى استحقاق يوم 24 ديسمبر.

وأوضح بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاحد، أنه كان من المفترض وضع قاعدة دستورية قبل وضع قانون الانتخابات لأنها تعطي شكل الدولة، هل سيكون رئاسي برلماني أم برلماني فقط.

وأشار عضو المجلس إلى أنه كان يجب على البرلمان أن يضع القاعدة الدستورية بعد فشل لجنة الـ 75 في وضعها، حيث انتظرناها حوالي أربعة أشهر لوضع خارطة طريق ولكنهم فشلوا في ذلك.

وأضاف بن شرادة، أن الاتفاق السياسي يقول إن القاعدة الدستورية أو قانون الانتخاب يفترض أن يكون بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ولكن البرلمان لم يفعل ذلك، فهناك تخوف بسبب هذا الاختراق وربما يجد ضالته من لا يريد إجراء الانتخابات في موعدها، أو من لا يريد قبول نتائج الانتخابات كحجة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة تصريحه :”ربما نصل لهذه القوانين التي أخرجها البرلمان أحادي الجانب، ونصل إلى الانتخابات وتخرج جهات خاسرة في الانتخابات وتحتج بأن قانون الانتخاب معيب والقاعدة الدستورية وضعت خلاف الاتفاق ومجحف”.

وختم بن شرادة :”أتمنى أن يضع البرلمان قانون الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي حتى لا يجد ثغرة أو حجة من لا يريد عدم الوصول إلى الانتخابات أو عدم لقبول بالنتائج”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتم تعميمه وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص في البلاد.