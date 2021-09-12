بليحق : جلسة الغد لا تحتاج لنصاب قانوني

بليحق : في حال قرر النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها

12 سبتمبر، 2021 9:26 م
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عبد الله بليحق
عبد الله بليحق

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة النواب المزمع عقدها غدًا الإثنين، بمقر المجلس في طبرق، لا تحتاج إلى توافر نصاب قانوني، كونها معلقة من الجلسة الماضية.

بليحق أضاف في تصريحات له اليوم الأحد، أن الجلسة ستكون مخصصة للاستماع لردود النواب بشأن استجواب الحكومة ومدى اقتناعهم بها، والبت في الإجراء الذي سيتخذ حيالها.

وأشار إلى أن موضوع سحب الثقة من الحكومة يتوقف على مدى تقييم النواب لردود الحكومة على تساؤلاتهم، واقتناع النواب بها.

ونوه إلى أنه في حال قرر المجلس سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.

وأشار إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتناول أيضًا مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة، ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.

12 سبتمبر، 2021 9:26 م
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