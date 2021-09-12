النائب العام يعقد اجتماعا لتسوية أوضاع سجناء لدى جهاز الردع

12 سبتمبر، 2021 12:03 ص
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ليبيا-النائب العام

أخبار ليبيا24

اجتمع، النائب العام مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في طرابلس، وتناولا سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب عدة جرائم من بينها الانضمام إلى التنظيمات المحظورة.

ووفقا، لمكتب النائب العام، فقد تناول الاجتماع، تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وذكر المكتب، أن الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 01 يوينو2021 وحتى 31 أغسطس 2021 كشفت عن إخلاء سبيل 105 أشخاص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.

12 سبتمبر، 2021 12:03 ص
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