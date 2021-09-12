المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات عن مستحقات “58287” موظفًا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، أن تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 أعاق الإفراجات المالية لنحو 58 ألف و287 موظفًا.

وأضاف الوزير في تصريحاته صحفية، اليوم الأحد، أن الميزانية تضمنت تخصيص 700 مليون دينار لتغطية الإفراجات الجديدة لموظفي الدولة.

ولفت المبروك، إن الوزارة تتمنى من مجلس النواب اعتماد الميزانية حتى يستلم الموظفون مرتباتهم.

وبين أن الوزارة ستقوم باستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بموظفي الدولة ومتطابقتها وفقا للقانون لتجنب الازدواجية وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها.

وأشار المبروك، إلى أن موضوع الإفراجات المالية يحظى بأولوية لدى وزارات المالية والخدمة المدنية والعمل والتأهيل، متمنيا من جميع الموظفين الذين تشملهم الإفراجات الصبر على حكومة الوحدة الوطنية قليلا حتى تتمكن من معالجة هذا الموضوع واستكمال إجراءاته.