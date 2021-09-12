اللواء “444 قتال” يتهم الدعم والاستقرار باختطاف عدد من جنوده من منازلهم

أخبارليبيا24

أعلن اللواء “444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس أن جهاز الدعم والاستقرار اختطف 11 جندي من منازلهم تابعين للواء إضافة إلى آخرين مدنيين.

وأضاف اللواء :”تقدّمنا بشكوى للمدّعي العام العسكري وجهات الاختصاص حول اختطاف “11” من جنود الجيش اللّيبي بعد أن تمّ اختطافهم من قِبَل “الدعم والاستقرار” يوم 3-9-2021.

وأوضح اللواء “444 قتال” أن الاختطاف تم عند هجومهم الغادر على معسكر التّكبالي؛ وذلك كمحاولةٍ منهم لاستهداف معنويات الجنود لكن دون جدوى، بحسب البيان.

وأفاد اللواء أنه تم كذلك اختطاف مدنيين بسبب أن لهم أقرباء يعملون ضمن المؤسسة العسكرية في الجيش.

وحمّل اللواء “444 قتال” مسؤولية سلامتهم لجهاز الدعم والاستقرار والمجلس البلدي أبو سليم، داعيًا آمر المنطقة العسكريّة طرابلس بتحمل مسؤولياته تُجاه هذا العمل غير المشروع وتداعياته المترتّبة عليه.

وطالب اللواء كل الجهات بالعمل بشكل سريع لفكّ سراح المختطفين، مشددًا على من له سلطة على هذه المجموعة المسلحة بالتّدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن الجنود المختطفون من منازلهم هم، علاء رمضان محمد الشريف، عرفة فتحي مفتاح التاورغي، بدر البهلول عثمان، نزار الشارف الصيد همل، عيسي الخضر الحراري، سعد عويدان الفيتوري، عزالدين المبروك علي، محمد أنور عقيله قرباج.

وذكر اللواء أن المدنيين المختطفين بسبب أن لهم أقرباء يعملون ضمن المؤسسة العسكرية في الجيش هم زياد محمد علي اندير، وأنس شكري علي الفرجاني وطه محمد عبدالسلام الزليتني.

وشهدت منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس يوم الجمعة 03 سبتمبر الجاري اشتباكات مسلحة عنيفة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان.