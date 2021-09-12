الزناتي يبحث الوضع الصحي في ودان

12 سبتمبر، 2021 3:38 م
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اليوم الأحد، الملفات الصحية بمدينة ودان الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، ومن أبرزها تزويد مركز العزل بمصنع أكسجين.

 جاء ذلك في اجتماع عقده الزناتي مع وفد من المدينة متمثل في عضو مجلس النواب عن المدينة، إسماعيل الشريف، ومدير مركز العزل.

وبحسب بيان وزارة الصحة بحث الاجتماع ملف سداد المستحقات المالية للعاملين بمركز وشركات الدعم اللوجستي الخاصة بالإعاشة والنظافة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأصدر الزناتي في ختام الاجتماع التعليمات العاجلة باتخاذ الإجراءات الفورية؛ فيما يخص توفير مصنع الأكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل بالمدينة.

 

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