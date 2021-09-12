الدبيبة يناقش مع وزرائه ملاحظات أعضاء مجلس النواب على أداء الحكومة الاجتماع تطرق لمناقشة ملاحظات أعضاء مجلس النواب التي استدعى عليها الحكومة

أخبار ليبيا 24

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع العادي السادس للعام 2021؛ بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

الدبيبة قال إن الاجتماع سيناقش بنود عدة، أهمها اعتماد جدول الأعمال السابق، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الأخير لسنة 2021، وبيانات الرئاسة، ومناقشة بعض المشروعات .

وأضاف في كلمة مصورة له، أن الاجتماع سيتطرق أيضا لمناقشة ملاحظات أعضاء مجلس النواب في جلسته الأخيرة التي استدعى فيها الحكومة، خصوصا موضوع نقص الأعلاف والبذور، التي تزامنت مع موسم الجفاف العام الماضي.

وأشار إلى أن حكومته تبذل ما في وسعها لخدمة الشعب الليبي، وتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها المواطن.