إيطاليا تعلن منح 60 منحة دراسية للطلبة الليبيين

أخبارليبيا24- متابعات

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا اليوم الأحد أن اللجنة المشتركة منحت 60 منحة دراسية للطلبة الليبيين، بزيادة العدد بشكل أكبر.

وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن هذه المنح تأتي في إطار معاهدة الصداقة بين البلدين، متمنية التوفيق للفائزين النهائيين في مساعيهم المستقبلية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في نهاية يونيو 2021 عبر حساب السفارة الإيطالية في تويتر، عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2021/ 2022، لعدد 60 منحة دراسية، للطلاب الليبيين.

وتشمل المنح التي تأتي في إطار معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا الموقعة في مدينة بنغازي سنة 2008، التأمين الطبي، والتأشيرة الدراسية، ومصاريف الدراسة، بالإضافة إلى منحة بقيمة 900 يورو شهريًا لكل طالب.