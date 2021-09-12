أهالي سلوق يعلنون رفضهم “القاطع” لنقل رفات شيخ الشهداء “عمر المختار”

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أعلن أهالي وأعيان منطقة سلوق رفضهم القاطع لمحاولات نقل رفات شيخ الشهداء “عمر المختار” إلى أي مكان آخر.

وطالب أهالي وأعيان منطقة سلوق في بيان لهم – ألقي أمام ضريح شيخ الشهداء – الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب بالتدخل؛ لمنع نقل الرفات من سلوق.

وكان وكيل ديوان بلدية سلوق سعد الفاخري أكد أن ديوان المجلس البلدي لم يستلم أي كتاب رسمي من الجهات المسؤولة، ولا المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية يفيد بنقل رفات شيخ الشهداء.

وأوضح الفاخري – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – أن الاحتقان الواسع الذي حدث في بلدية سلوق جاء على خلفية مساعي نقل رفات شيخ الشهداء ”عمر المختار” إلى الضريح الذي تم بناؤه في بلدية بنغازي وسط المدينة.

وأشار وكيل الديوان إلى أن هذه المساعي تمت دون الرجوع إلى ديوان بلدية سلوق أو التواصل معه كتابياً ومخاطبته بهذا الشأن.

وأفاد أن شباب المنطقة توافدوا بأعداد كبيرة، واعتصموا لحماية الموقع حتى ساعات الصباح الأولى في الوقت الذي كثف فيه حكماء بلدية سلوق اجتماعاتهم بالخصوص؛ لحل هذه المشكلة والحيلولة دون حدوث أي مشكلة بهذا السبب.