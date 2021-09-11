وفقًا لشروط محددة .. تعليم طبرق يعلن قبول التلاميذ الجدد تعرف على موعد فتح وقفل منظمة تسجيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قسم الامتحانات بقطاع التعليم في طبرق شعيب صالح المريمي أنه سوف يتم فتح منظومة تسجيل تلاميذ الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي الجديد “2022/2121” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من أكتوبر المقبل .

المريمي نوه المواطنين الراغبين بتسجيل أطفالهم من مواليد 2015 م فقط سرعة إتمام الإجراﺀات المطلوبة للتسجيل وتسليمها إلى أقرب مدرسة .

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي “شهادة ميلاد إلكترونية حديثة بالرقم الوطني من السجل المدني للتلميذ، و شهادة ميلاد الأب، والأم حديثة، وصور شخصية حديثة ملونه خلفية بيضاﺀ للطالب، وكشف طبي من الصحة المدرسية، وصورة من بطاقة التطعيم الإجباري .

وشدد رئيس قسم الامتحانات بقطاع التعليم في طبرق بأن المنظومة ستقفل بعد التاريخ المعلن عنه، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية تأخره .