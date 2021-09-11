مقتل رضيع على يد “أبناء عمومته” في مدينة طبرق الرضيع يبلغ من العمر "33" يوماً تعرض للضرب ووضع بعدها في غسالة الملابس

أخبار ليبيا 24 – أمن

رحيل طفل عن العائلة أمر يُدمي القلوب، لكن أن تشعر الأم بأن تقصيرها وإهمالها هما السبب فهذا مدعاة لأن تدخل في دوّامة مشكلات نفسية نتيجة إحساسها بأنها قتلت ابنها وأنها المسؤولة عن غيابه .

حوادث كثيرة كانت نتيجتها وفاة أطفال بسبب إهمال أمهاتهم، منها سيدة من مدينة طبرق أرسلت ابنة عم الطفل القتيل والبالغه من العمر خمسة سنوات، وشقيقها الأصغر للطابق الثاني لرؤية الرضيع “شاهين” البالغ من العمر “33” يوماً هل مازال نائم أم لا .

وما أن غاب الأولاد دقائق معدودة، حتى صعدت الأم للطابق الثاني لأنها كانت في الطابق الأول يقوم ببعض أعمال المنزل، حتى ذهلت الأم من منظر رضيعها الذي تم ضربه من الأطفال الصغار ووضعه في غسالة الملابس .

وقالت مصادر محلية وأمنية متطابقة لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن الأم وجدت الطفل متوفي داخل غسالة الملابس ويده خارجها، مشيرة إلى أن الطفل تعرض للضرب وعليه أثار عض ويوجد كسر في يده بسبب إغلاق باب غسالة الملابس عليها وتعرض للاختناق ما أدى إلى وفاته على الفور .