معيتيق: قانون انتخاب الرئيس خطوة إيجابية وبداية لتكوين بيئة سياسية مستقرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، أحمد معيتيق،بصدور قانون انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة داعمة للاستقرار.

معيتيق قال في تغريدة له عبر تويتر “قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، هو خطوة إيجابية تدفع نحو إنشاء بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وكذلك تدفع نحو توحيد المؤسسات المنقسمة، ندعو كافة الأطراف الليبية لدعمها”.

وفي وقت سابق قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقيلة صالح، صادق على القانون رقم رقم 1 لسنة 2021م.

وقال المريمي في تصريح، إن القانون يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، مشيرا إلى أنه تمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وينص القانون الجديد الصادر من قبل البرلمان على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب الليبي.