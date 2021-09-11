مسؤول: متحف طبرق أصبح مهجورا وبدأت جدرانه وأسقفه تتساقط

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية محمد الصاوي، إن متحف طبرق للأسف أصبح مهجورا وبدأت جدرانه وأسقفه تتساقط.

وأرجع الصاوي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ سبب هذا التهالك إلى قدم المبنى والذي هو عبارة عن كنيسة إيطالية متهالكة وبالإضافة إلى عدم إجراء أي صيانة به وأيضا عدم رصد أية مبالغ أو ميزانيات لإجراء صيانة دورية للمتحف.

وأضاف عضو الجمعية أنه أقيمت عدد من الدراسات والمقايسات لتطوير المتحف ليكون بمصاف المتاحف الدولية ولكن كل هذه الدراسات ركنت في إدراج المسؤولين.

وأشار الصاوي إلى أن اللجنة المكلفة السابقة بالمتحف ناشدت كل الجهات المسؤولة والمعنية بضرورة الاهتمام بهذا الصرح التاريخي العريق لقيمته التاريخية وأهميته العلمية والسياحية.

وتابع عضو الجمعية :”تلعب المتاحف دوراً هاماً في النهضة التعليمية والتعريف بالموروث الحضاري للشعوب فهي ذاكرة الشعوب الحية والتي تمثل ربط الحاضر بالماضي حيث تعد المتاحف في الوقت الحالي بمثابة معهد للعلوم ومراكز للثقافة ومدرسة للفنون وحاضنة لتاريخ وعادات الشعوب”.

وقال أيضًا :”وباعتبار أن مدينة طبرق تعتبر قبلة للسواح ومن المدن الهامة ذات الجذب السياحي، من هنا كان لزاما إنشاء متحفًا بها وبمجهودات ذاتية وتشجيع بعض المهتمين”.

ذكر الصاوي :”أنشئ متحف طبرق على يد جمعية الفنيق للدراسات الميدانية عام 1991، وتبرع أهالي المدينة بشكل ذاتي ومجاني بمجموعة من المقتنيات القديمة ذات القيمة التاريخية من مصنوعات تقليدية وشعبية ووثائق وصور وقطع نقدية وأسلحة قديمة والتي تم العثور عليها بالمدينة”.

وأضاف عضو الجمعية :”رويدا رويدا بدأ متحف طبرق يبرز إلى أن أصبح يعج بالحركة ويقصده الزوار والمهتمين والسواح المحليين والأجانب ومن كافة أنحاء العالم فكان الوجهة الأولى والتي تبدأ بها الجولة السياحية في طبرق”.