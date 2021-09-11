مسؤول تونسي: إغلاق الحدود مع ليبيا سيستمر حتى صياغة البروتوكول الصحي المشترك

أخبار ليبيا 24

قال المدير العام للصحة العسكرية في تونس، مصطفى الفرجاني، أن الحدود التونسية الليبية ستظل مغلقة إلى حين الانتهاء من صياغة البروتوكول الصحي المشترك بين البلدين.

وأوضح الفرجاني في تصريحات صحفية، أن اللجنة العلمية بصدد العمل حاليا على صياغة بروتوكول صحي خاص بالحدود البرية للرقابة على الوافدين على تونس من الدول المجاورة.

وأكد الفرجاني أن متحور فيروس كورونا الذي تم تسجيل ظهوره في عدد من الدول الأوروبية لم يدخل تونس إلى حد الآن، ما يقتضي تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وهو ما يفسر تواصل العمل بالحجر الصحي الإجباري، خصوصا لغير المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا.