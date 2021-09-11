مازن يوجه بتذليل العقبات أمام الجالية الليبية في بريطانيا

11 سبتمبر، 2021 12:50 م
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أخبار ليبيا 24

 قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بزيارة إلى القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن للاطلاع على سير العمل بوحدة تسجيل نظام إصدار جوازات السفر المقروء آلياً.

ووجه وزير الداخلية بتذليل كافة العقبات أمام الجالية الليبية المتواجدة ببريطانيا  ورفع وتيرة العمل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

واستمع مازن لشروح وافية من قبل المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى بريطانيا عميد أبوبكر الرمالي حول آلية إصدار جوازات السفر.

11 سبتمبر، 2021 12:50 م
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