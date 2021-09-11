توقيع عدد من الاتفاقيات لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة بين ليبيا ومالطا الزناتي سنرسل المرضى الليبيين في تخصصات الأورام والعظام والمخ والأعصاب للعلاج بالمستشفيات المالطية

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي رفقة نظيره المالطي مراكز الرعايا الأولية وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة المالطية فاليتا .

وعقب انتهاء الجولة، كشف وزير الصحة الليبي عن توقيعه مع الجانب المالطي لعدد من الاتفاقيات لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وزير الصحة الذي يرافق رئيس الحكومة في زيارته لجمهورية مالطا، قال إنه سيتم إرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية في تخصصات الأورام وأورام الأطفال والعظام والمخ والأعصاب وغيره من التخصصات الدقيقة.

وأوضح أن عدد من الشركات المالطية ستزور ليبيا للعمل على إعادة تأهيل وبناء مراكز صحية بالإضافة للعمل في مجال إدارة وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في ليبيا وتدريب عناصرها من أجل توطين العلاج بالداخل.

وذكر علي الزناتي أنه مع قرب فتح خط جوي مباشر بين البلدين سيكون بوسعنا إرسال المرضى والمتدربين، وكذلك استقبال استشاريين من مالطا لإجراء عمليات جراحية دقيقة في طرابلس وبنغازي وسبها وغيرها من المدن.