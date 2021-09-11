بليحق يكشف تفاصيل جلسة “13”سبتمبر المقبلة

استكمال استجواب أعضاء حكومة الوحدة أمام نواب الشعب

11 سبتمبر، 2021 5:37 م
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عبد الله بليحق
عبد الله بليحق

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن تفاصيل أجندة الجلسة المقرر عقدها الإثنين المقبل بمقر المجلس في طبرق، الموافق لـ13 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنها سيتم خلالها استكمال استجواب أعضاء حكومة الوحدة الوطنية أمام نواب الشعب .

بليحق قال في تصريحات صحفية له، إن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب والأسئلة التي قدمها النواب، ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

وكان مجلس النواب، طلب عقد جلسة استجواب طارئة لحكومة الوحدة الوطنية، لمحاسبتها على ما قدمته خلال الفترة الماضية، وذلك بطلب من عدد كبير من النواب بضرورة الاستجواب واتخاذ قرار بشأن الحكومة .

والأسبوع الماضي عقد النواب جلسة مساءلة للحكومة تطرقت للتساؤلات حول الميزانية، والخدمات وتوحيد المؤسسات الليبية والمصالحة، وغيرها من الملفات.

11 سبتمبر، 2021 5:37 م
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