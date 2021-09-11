بعد توقف دام 24 ساعة.. الوطنية للنفط تعلن استئناف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف عمليات تصدير الخام أمس الجمعة بكل من مينائي السدرة ورأس لانوف، وذلك بعد توقفها دام 24 ساعة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها إنه بالرغم من تأخر الشحن إلا أنه لم يتم تخفيض الإنتاج ولقد قامت القيادة العامة باستعادة الأمن في الميناءين في موقف وطني يحسب لها.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “لقد ظلت المؤسسة منذ ثورة فبراير 2011 الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية وصخرة صماء تتحطم عليها أمواج الطامحين والفاسدين ومن الواضح أن الولاء والتفاني للوطن عند البعض هو مجرد كلمات يرددونها ولكن يؤلمني ويغضبني هذه المرة أن أرى مسؤول ليبي يخطط وآخر يشارك في إغلاق الموانئ لأغراض ومصالح ضيقة لا تخدم المصالح الوطنية الليبية”.

وأضاف صنع الله، “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض البصر عن الممارسات التي تقوِّض أسس العمل العام وتشعل الفتنة داخله و لن نرضى أبدا بتسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدامها كورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية”.

مشيرا إلى أن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث لا يقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال، كما نطالب سلطات انفاذ القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق واتخاذ ما يلزم لتقديمهم للعدالة.

وأكدت المؤسسة أن المناطق المجاورة لمناطق العمليات النفطية بحاجة لعناية خاصة واهتمام من قبل الدولة وطالما حاولت المؤسسة القيام بدورها في جانب المسؤولية الاجتماعية في ظل الميزانيات المتوفرة لديها ، كما أن خلق الوظائف والفرص الاقتصادية هي من الأولويات التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.