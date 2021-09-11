الوطنية لحقوق الإنسان قلقة من تصاعد مؤشرات حالات عمل الأطفال في ليبيا

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أعرب مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقه البالغ حيال تصاعد مؤشرات ظاهرة عمل الأطفال وانتشاره في عموم البلاد.

وأوضح المكتب في بيان عبر حسان اللجنة على “فيسبوك” أن هذا التصاعد بسبب الصراعات المسلحة التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم وتعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

وحذر مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة من أن ارتفاع مؤشرات عمل الأطفال واستغلالهم في السوق الليبي يشكل خطرا كبيرا على بيئة وحياة الطفل، حيث أن عمالة الأطفال ترتبط بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.

وأضاف المكتب أن الأطفال العاملون معرضون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية، والعمل يهدد تعليمهم، ويُقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل، ويؤدي إلى حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين الأجيال.

ودعا مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة، الجهات المسؤولة بالدولة الليبية للعمل من أجل مكافحة عمل الأطفال مشددًا على اعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات.

وأكد على ضرورة توفير البيئة والحماية المناسبتين لعدم تأثر الأطفال بنتائج النزاع المسلح والأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما ذلك حمايته من آثار انتشار فيروس كورونا وعدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية منها الصحة والتعليم والغذاء.

وطالب مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة السلطات الليبية ببذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الأطفال في ليبيا وذلك بموجب الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها.

ودعا إلى توفير حماية اجتماعيه كافية للجميع، بما في ذلك منافع شاملة للأطفال، وزيادة الإنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة بمن فيهم من كانوا خارج المدرسة قبل كوفيد-19.

وطالب أيضًا بتعزيز العمل اللائق للبالغين، حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، والعمل على تحسين الوضع الإنساني للأسر الليبية بما يكفل لها ولأفرادها الحياة الكريمة.