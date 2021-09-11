“الهدى” يتوج بلقب ليبيا لكرة الطائرة تحت “14” عام "محمد حامد" أفضل لاعب شامل في البطولة من نادي الهدى

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختتمت اليوم السبت بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عاما، حيث توج باللقب فريق “الهدى” بعد تفوقه على السويحلي بهدفين دون مقابل ليحسم اللقب دون أي خسارة.

وحل فريق الهلال في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية، وحقق السويحلي المركز الثالث ليحقق البرونزية .

هذا وتوج “عبدالمعين صادق نجم” من نادي الهلال بجائزة أفضل معد، فيما تحصل على جائزة أفضل ضارب “أيوب الزين” من نادي السويحلي .

وحقق “عبدالعظيم طقطوق” من السويحلي أفضل حائط صد، أما جائزة أفضل مستقبل فذهبت إلى “عبدالبارئ الميساوي” نادي الهدى، وأفضل ليبرو “مؤيد عز الدين العلواني” من نادي الأخضر .

وحقق “سند المغربي” من نادي الهلال جائزة أفضل مرسل، فيما حقق جائزة أفضل لاعب شامل “محمد حامد ناصر” من نادي الهدى .

وكانت البطولة قد شهدت منافسة قوية بين أندية الأخضر، والهلال، والسويحلي، والهدى، والأهلي طرابلس، والجزيرة .