النويري يطالب البرلمان العربي بالوقوف مع ليبيا لتحقيق الاستقرار وإخراج المرتزقة

أخبار ليبيا 24

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عن النويري تأكيده على دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والوقوف مع ليبيا لإخراج كل أجنبي يحمل السلاح على أراضيها من أجل تحقيق استقرارها.

وشدد رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء الذي عقد في فيينا، على ضرورة دعم البرلمان العربي لمجلس النواب والوقوف إلى جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج من الأزمة بما يحقق لليبيا وشعبها الاستقرار.

وحضر اللقاء عضو مجلس النواب أحلام اللافي، في فيينا، ونائب رئيس البرلمان العربي علاء عابد وعضوي البرلمان شذى النقبي وأحمد أبو شهاب.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ختام اللقاء الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة مجلس النواب في مدينة طبرق.