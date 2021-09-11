المريمي يؤكد تسلم المفوضية لقانون انتخاب الرئيس

11 سبتمبر، 2021 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، تسلم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لقانون انتخاب الرئيس.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، قال المريمي، “إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتم تعميمه وإحالته إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة لدى ليبيا وكافة الجهات المختصة في البلاد”.

وينص القانون الجديد الصادر من قبل مجالس النواب على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب الليبي .

11 سبتمبر، 2021 1:34 م
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