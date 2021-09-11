المركزي يعلن وصول سيولة نقدية لمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة سيولة صباح اليوم السبت لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس خصص منها 80 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 20 مليون لفروع مصرف شمال إفريقيا .

وهذه الشحنة تأتي استكمالاً لاحتياجات فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، حيث وصل المبلغ المرسل خلال الأسبوعين الماضيين قيمة 520 مليون دينار .

وأكد المركزي استمراره في ارسال شحنات إضافية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم إلى حين استكمال احتياجات المصارف بشكل كلي وبما يمكنها من توفير السيولة بشكل يومي ومنتظم .