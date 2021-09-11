اللجنة العلمية بالمركز الوطني تأذن بإعطاء لقاح كورونا للحوامل والمرضعات

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، إن اللجنة العلمية بالمركز أذنت بإعطاء لقاح كورونا للحوامل والمرضعات.

وأوضح سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه لم تنشر أي أبحاث موثقة في وقت سابق تفيد بأن اللقاحات آمنة على الحوامل والمرضعات، ولكن بعد نشر أبحاث تفيد بأن اللقاحات آمنة على الحوامل وخاصة لقاح فايزر، فإنهم سيباشرون بإعطاء اللقاح للحوامل، مشير إلى أن المرضعات يتلقن أي لقاح.

وأضاف سميو، أنهم يتوقعون وصول شحنة من لقاح فايزر تقدر بحوالي 43 ألف جرعة ستستخدم للحوامل، مؤكداً أن الوضع الوبائي أفضل من الاسابيع الماضية، بالرغم من ارتفاع الاحصائيات في المنطقة الشرقية، مرجحاً دخول المتحور الجديد كما حدث في المنطقة الغربية الفترة الماضية، من الخارج أو من داخل البلاد.

ودعا سميو الجميع لأخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم، بما فيهم الحوامل والمرضعات، معلناً أن إجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ 1201793، وبالجرعة الثانية 120514.