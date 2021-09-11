العرادي ينسحب من ملتقى الحوار السياسي احتجاجا على قانون انتخاب الرئيس

11 سبتمبر، 2021 9:21 م
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ليبيا- عبدالزراق العرادي

أخبار ليبيا24

وجه، عضو جماعة الإخوان المسلمين، بملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم السبت، رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبش، أعلن فيها انسحابه من ملتقى الحوار السياسي، بحجة احتجاجه ورفضه لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

واعتبر العرادي، أن القانون، الذي وصفه بالمعيب، أحادي وصدر منفردًا عن رئيس مجلس النواب.

كما اتهم، العرادي كوبيش، بالانحياز إلى عقيلة وبخرق الاتفاق السياسي، وكذلك خرق الإعلان الدستوري وتعديلاته وعدم احترام القضاء الليبي وتجاوز النظام الداخلي بعدم التصويت على مواد القانون بأي شكل من الأشكال.

العرادي قال، إن قانون انتخاب الرئيس يمثل الإرادة الشخصية لرئيس مجلس النواب، وليس نصا أعده مجلس النواب، الذي لم يصوت عليه أصلا.

وأضاف أن “هذا القانون المعيب سيعيدنا مرة أخرى إلى الانقسام الداخلي والخارجي، ولربما قد نجد أنفسنا أمام حرب جديدة”.

 

11 سبتمبر، 2021 9:21 م
23

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