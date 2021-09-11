العامة للكهرباء: خروج الوحدة الأولى بمحطة السرير الغازية خروج مبرمج

أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن أسباب خروج الوحدة الأولى بمحطة السرير الغازية عن العمل.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، “إن خروج الوحدة الأولى بمحطة السرير الغازية هو خروج مبرمج، وذلك لإعادة ضبط الاهتزاز من قبل خبير شركة سيمنس المتواجد بالمحطة”.

وأوضحت الشركة أن الدخول بها على تمام الساعة 20.17 الجمعة؛ حيث تم تخفيض الاهتزاز من 13 mm إلى 9.5 mm وهي قيمة مسموح بها”.

ونوهت الشركة إلى أن الوحدة تحت المراقبة حتى اليوم السبت، من بعدها سيتم تركيب أوزان وتخفيض الاهتزاز إلى القيمة المطلوبة، موضحة أن الوحدة الآن على الشبكة العامة بقدرة 139 ميغاوات وتحت الطلب إلى 250 ميغاوات.

توضيح الشركة جاء ردا على صفحة الشركة بالمنطقة الشرقية التي قالت الجمعة أن كامل وحدات محطة السرير الغازية خرجت عن الخدمة، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال.

وقالت اللجنة الإعلامية للشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن خروج الوحدة الأولى للمحطة “250 ميجاوات” بمحطة السرير الغازية تسبب في إطفاء تام لكل وحدات المحطة ليصبح إنتاج المحطة صفر ميجاوات.