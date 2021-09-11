التعليم العالي: سنلجأ للقانون لمحاسبة مزوري المؤهلات العلمية

11 سبتمبر، 2021 12:25 ص
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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية أنها ستلجأ للجهات القانونية لمحاسبة مزوري المؤهلات العلمية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أنها تأسف لوجود عدد ممن وصفتهم بـ “ضعاف النفوس” ممن يقومون بتزوير شهادات علمية ومنحها لمن لا يستحقون.

وأكدت وزارة التعليم والبحث العلمي استنكارها هذه الأفعال، مشددة على أنها ستلجأ للجهات القانونية لمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمؤهلات العلمية وإعطائها لمن لا يستحق.

11 سبتمبر، 2021 12:25 ص
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