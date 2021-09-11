أبو الغيط: استقرار ليبيا مرهون بخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات
أبو الغيط: تاريخ الانتخابات الليبية يمثل محطة مهمة وفارقة في مسار حل الأزمة
أخبار ليبيا 24
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المقبلة.
أبو الغيط قال، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156 إن تاريخ الانتخابات الليبية المحدد بـ 24 ديسمبر أصبح يمثل محطة مهمة وفارقة في مسار حل الأزمة، كما أنه معترف به دوليًا.
وقال أبو الغيط إن هناك أهمية بالغة لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد في الجزائر نهاية الشهر الماضي.
وتابع أن تحقيق الاستقرار في ليبيا بات مرهون بتحقيق هذه المخرجات وعلى رأسها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات في موعدها.