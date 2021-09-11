أبو الغيط: استقرار ليبيا مرهون بخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المقبلة.

أبو الغيط قال، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156 إن تاريخ الانتخابات الليبية المحدد بـ 24 ديسمبر أصبح يمثل محطة مهمة وفارقة في مسار حل الأزمة، كما أنه معترف به دوليًا.

وقال أبو الغيط إن هناك أهمية بالغة لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد في الجزائر نهاية الشهر الماضي.

وتابع أن تحقيق الاستقرار في ليبيا بات مرهون بتحقيق هذه المخرجات وعلى رأسها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات في موعدها.