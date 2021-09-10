واصفا إياه بالمعيب.. المشري يعلن رفضه لقانون انتخاب الرئيس

10 سبتمبر، 2021 4:05 م
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أخبار ليبيا 24

قال عضو جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب معيب وغير ومقبول.

وزعم المشري في تدوينة له عبر صفحته بـ تويتر أن القانون يخرق نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، متهما مجلس النواب بالاستحواذ على السلطة وعرقلة الانتخابات، على حد زعمه.

وأعلن المشري أن المجلس الأعلى للدولة قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بعد إحاطة الأمم المتحدة بذلك.

ودعا عضو جماعة الإخوان المسلمين إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للقيام بواجبها المنوط بها بوقف ما وصفه بـ”المخالفات الدستورية”، حاثًّا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدم التعامل مع ما وصفه بـ “القانون أحادي الجانب”.

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