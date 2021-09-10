معيتيق يرحب بقانون انتخاب الرئيس ويدعو جميع الأطراف الليبية لدعمه

10 سبتمبر، 2021 12:27 م
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ليبيا-نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق

أخبار ليبيا24

رحّب، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأسبق، أحمد معيتيق، اليوم الجمعة، بقانون انتخاب الرئيس واختصاصاته، الذي صدر الأربعاء، عن مجلس النواب الليبي، وأحيلت نسخة منه إلى البعثة الأممية.

ووصف معيتيق، صدور القانون بأنه “خطوة إيجابية” لإنشاء بيئة سياسية واقتصادية مستقرة في ليبيا، داعيًا بالخصوص جمع الأطراف الليبية لدعمه.

وقال معيتيق، مغردًا على تويتر، “قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، هو خطوة إيجابية تدفع نحو إنشاء بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وكذلك تدفع نحو توحيد المؤسسات المنقسمة، ندعو كافة الأطراف الليبية لدعمها”.

10 سبتمبر، 2021 12:27 م
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