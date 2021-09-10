معلنا رفضه لقانون انتخاب الرئيس.. العرادي: قانون عقيلة لن يمر

أخبار ليبيا 24

أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عبدالرزاق العرادي، عن رفضه لقانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأكد العرادي في تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر أن قانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من قبل رئيس مجلس النواب الليبي لن يمر، قائلا، “قانون عقيلة لن يمر”.

يذكر أن قانون انتخاب الرئيس الموقع من قبل رئيس مجلس النواب الأربعاء، أصبح قابلا للتنفيذ وذلك عقب استكمال صياغته من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وكان وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أعلن ترحيبه بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، داعيًا جميع الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية، وبدورها رحبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بصدور القانون واصفة إياه بـ” الإنجاز التاريخي”.

ومن جانبها علّقت، عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، المحامية آمال بوقعقيص، على صدور قانون انتخاب الرئيس واختصاصاته من قبل مجلس النواب، بمباركتها للشعب الليبي بصدوره.