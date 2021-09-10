مدرب كرواتي يقود الأهلي بنغازي في الموسم الجديد

أخبار ليبيا24

كشف، نادي الأهلي بنغازي، عن تعاقده رسميا مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد.

وجاء، اختيار رادان، لما يمتلكه المدرب الكرواتي من خبره كبيرة خاصة في الكرة العربية، حيث خاض تجارب ناجحة في عدة مسابقات منها الكويت والبحرين والسعودية وتونس، كما خاص تجربة في الدوري الليبي مع الغريم التقليدي للأهلي بنغازي نادي النصر.

ويسعى، الأهلي بنغازي، للظهور بشكل مميز في الدوري الليبي، والمنافسة على لقب الدوري الذي خسره هذا الموسم بعد خروجه في نصف النهائي أمام الاتحاد.