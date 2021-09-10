مدرب كرواتي يقود الأهلي بنغازي في الموسم الجديد

10 سبتمبر، 2021 11:17 ص
5
نادي الأهلي بنغازي يعلن تعاقده رسميا مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين

أخبار ليبيا24

كشف، نادي الأهلي بنغازي، عن تعاقده رسميا مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين للإشراف على تدريبات  الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد.

وجاء، اختيار رادان، لما يمتلكه المدرب الكرواتي من خبره كبيرة خاصة في الكرة العربية، حيث خاض تجارب ناجحة في عدة مسابقات منها الكويت والبحرين والسعودية وتونس، كما خاص تجربة في الدوري الليبي مع الغريم التقليدي للأهلي بنغازي نادي النصر.

ويسعى، الأهلي بنغازي، للظهور بشكل مميز في الدوري الليبي، والمنافسة على لقب الدوري الذي خسره هذا الموسم بعد خروجه في نصف النهائي أمام الاتحاد.

10 سبتمبر، 2021 11:17 ص
5

بعثة الأهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة حي الوادي نيالا

الأهلي طرابلس يصل الخرطوم استعدادا لمواجهة حي الوادي نيالا

10 سبتمبر، 2021 12:16 م
رئيس وزراء مالطا يستقبل نظيره الليبي في فاليتا

الدبيبة في فاليتا لعقد اجتماع مع نظيره المالطي

10 سبتمبر، 2021 11:25 ص
يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

كوبيش: انسحاب المرتزقة من ليبيا يجب أن يقترن بجهود مكثفة لمعالجة أسباب غياب الاستقرار

10 سبتمبر، 2021 10:56 ص
آمال بوقعيقيص

المحامية أمال بوقعيقيص تبارك بصدور قانون انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب

10 سبتمبر، 2021 10:17 ص
زر الذهاب إلى الأعلى