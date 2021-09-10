مدبولي: لا ينبغي لتركيا أو أي دولة أخرى التدخل عسكريًا في ليبيا
مدبولي : نتوقع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا خلال هذا العام
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه لا ينبغي لتركيا أو أي دولة أخرى التدخل عسكريا في ليبيا، مشيرًا إلى أن الخلاف الرئيسي بين البلدين بسبب تورط أنقرة في الصراع الليبي .
مدبولي توقع في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، احتمالية عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا خلال هذا العام .
وأكد أن الأزمة الرئيسية لمصر تظل مشاركة تركيا في ليبيا، ولكن مع تضاءل الصراع بصورة كبيرة مع تشكيل حكومة الوحدة وانتهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها قد يكون التقارب كبيرا بين البلدين حاليًا.
ولفت مدبولي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل عسكريًا في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها، مضيفًا: “نود أن نترك الليبيون يقررون مستقبلهم بأنفسهم”.
واختتم تصريحاته قائلاً “مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم”.