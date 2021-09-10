مدبولي: لا ينبغي لتركيا أو أي دولة أخرى التدخل عسكريًا في ‏ليبيا

مدبولي : نتوقع عودة العلاقات الدبلوماسية بين ‏مصر وتركيا خلال هذا العام

10 سبتمبر، 2021 5:30 م
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رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه لا ينبغي لتركيا ‏أو أي دولة أخرى التدخل عسكريا في ليبيا، مشيرًا إلى أن ‏الخلاف الرئيسي بين البلدين بسبب تورط أنقرة في الصراع ‏الليبي .‏

مدبولي توقع في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، ‏احتمالية عودة العلاقات الدبلوماسية بين ‏مصر وتركيا خلال هذا العام .‏

وأكد أن الأزمة الرئيسية لمصر تظل مشاركة تركيا في ‏ليبيا، ولكن مع تضاءل الصراع بصورة كبيرة مع تشكيل ‏حكومة الوحدة وانتهاء الانقسام بين شرق البلاد ‏وغربها قد يكون التقارب كبيرا بين البلدين حاليًا.‏

ولفت مدبولي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل ‏عسكريًا في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها، ‏مضيفًا: “نود أن نترك الليبيون يقررون مستقبلهم بأنفسهم”.‏

واختتم تصريحاته قائلاً “مصر تعمل على مساعدة الليبيين في ‏الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم”.‏

10 سبتمبر، 2021 5:30 م
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