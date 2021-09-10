مجلس الأمن يستمع لإحاطة «يان كوبيش» حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، سيطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “ستكون هناك جلسة علنية لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام عن آخر تطورات الوضع الراهن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا “.

وكان المبعوث الأممي قد ألقى كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحدث خلالها عن تطورات الأوضاع السياسية من خلال الاستعداد للانتخابات، والأمنية المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية، والاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بتوحيد مصرف ليبيا المركزي.