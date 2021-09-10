مازن يستعرض مكافحة الهجرة غير الشرعية

10 سبتمبر، 2021 11:44 م
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خالد مازن
خالد مازن

أخبارليبيا24

استعرض وزير الداخلية خالد مازن مع نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث جيمس كليفيرلي مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية.

وناقش مازن خلال اجتماع مع كليفيرلي في العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عمق العلاقات بين البلدين ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.

10 سبتمبر، 2021 11:44 م
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