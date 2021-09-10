مؤسسات مدنية وأحزاب سياسية “انتخاب الرئيس”حق أصيل لليبيين

أخبار ليبيا 24

أصدرت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، بيانًا، بشأن إصدار مجلس النواب لقانون انتخابات رئيس الدولة.

وقالت المؤسسات الأحزاب، في بيانها أمس الخميس في إطار مساعيها للدفع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في اتفاق جنيف، ترحب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المشاركة في هذا البيان في كل مناطق ليبيا بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة من مجلس النواب .

وهنأت كل الليبيين وذكرتهم بأهمية تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي في موعده، مؤكدة أن اختيار رئيس الدولة عبر الانتخابات المباشرة هو حق أصيل للشعب الليبي، محملة المسؤولية التاريخية لأي جهة تحاول عرقلة هذا المسار.

وطالب البيان، المفوضية العليا للانتخابات بالعمل مباشرة بهذا القانون وبقانون الانتخابات التشريعية فور صدوره من النواب .

كما دعا البيان، بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ لممارسة المزيد من الضغط لإخراج كل المرتزقة القوى الأجنبية، متابعة” نحثها على تحمل مسؤولياتها لإيصال ليبيا إلى بر الأمان بعيد عن الحروب والانقسامات عبر تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر المقبل”.

وووقع على البيان كل من” منظمة مسار للتحول الديمقراطي، وائتلاف شباب الجنوب، والمجلس الأعلى لشباب فزان، والمنظمة الوطنية للشباب الليبي، ومنظمة الراية لحقوق الإنسان، والشبكة المدنية الليبية شمل، والمجلس الأعلى لشباب حوض مرزق، وحزب السيادة الوطنية، وحزب تيار المشروع الوطني، ومنظمة حراك القوى الفاعلة، وحراك الوطن ليبيا واحدة، وحزب الحوار الليبي، وتجمع البرقاوي، وتجمع ليبيا للجميع، و حراك نبوها في موعدها”.