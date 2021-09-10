كوبيش: انسحاب المرتزقة من ليبيا يجب أن يقترن بجهود مكثفة لمعالجة أسباب غياب الاستقرار

10 سبتمبر، 2021 10:56 ص
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يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

دعا، يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى ضرورة اقتران سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بجهود مكثفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة الأوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لغياب الاستقرار، لا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وتمكين المرأة.

وقال كوبيش، إن التدابير والبرامج المنسقة والمتكاملة، التي يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي، يجب أن تكون مقرونة بإجراءات دولية حازمة ضد المجرمين من المتّجرين بالبشر والأسلحة والمخدرات والتدابير التعاونية لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية.

وأضاف، أن المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن تكون جزءاً من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائماً ومستداماً.

 

10 سبتمبر، 2021 10:56 ص
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