كواليس القبض على الإرهابي “أمبارك الخازمي “

10 سبتمبر، 2021 5:52 م
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أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

يعتبر من أخطر القيادات الإرهابية في ليبيا .

المسؤول عن مضافة تنظيم “داعش” في بني وليد .

نجح في الهروب من مدينة سرت بعد هزيمة التنظيم نهاية عام 2016

المتهم الأول في كل عمليات التفجير التي حدثت بالمنطقة الوسطى .

تفجير معسكر زليتن للشرطة في يناير من عام 2016 وأسفرت عن مقتل 67 شخصًا .

الهجوم الانتحاري على بوابة مسلاتة في شهر نوفمبر من عام 2015، وأدى لمقتل 7 أشخاص.

متهم بالتحريض على ارتكاب العديد من وقائع الخطف والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية .

 

10 سبتمبر، 2021 5:52 م
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