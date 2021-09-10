كواليس القبض على الإرهابي “أمبارك الخازمي “
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
يعتبر من أخطر القيادات الإرهابية في ليبيا .
المسؤول عن مضافة تنظيم “داعش” في بني وليد .
نجح في الهروب من مدينة سرت بعد هزيمة التنظيم نهاية عام 2016
المتهم الأول في كل عمليات التفجير التي حدثت بالمنطقة الوسطى .
تفجير معسكر زليتن للشرطة في يناير من عام 2016 وأسفرت عن مقتل 67 شخصًا .
الهجوم الانتحاري على بوابة مسلاتة في شهر نوفمبر من عام 2015، وأدى لمقتل 7 أشخاص.
متهم بالتحريض على ارتكاب العديد من وقائع الخطف والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية .