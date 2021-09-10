في انتظار وصول مدربه الصربي.. الاتحاد المصراتي يباشر تدريباته بإشراف المدرب المساعد

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي بشكل رسمي تدريباته؛ وذلك ضمن استعداد الفريق لانطلاق الموسم الرياضي 2021-2022.

وأشرف على تدريبات الفريق التي جرت على أرضية ملعب النادي بمدينة مصراتة مساعد المدرب “محمد الطاهر القويري” بحضور عدد من أعضاء لجنة التعاقدات المشرفة حاليا على الفريق وبمشاركة أغلب لاعبي الفريق.

وينتظر وصول المدرب الصربي “برانكو سميليانيتش” ليبدأ مهامه رسميا في تدريب الفريق في الموسم الجديد كما سيكون المعد البدني من صربيا.

وكانت إدارة نادي الاتحاد المصراتي قد تعاقدت مع أسماء عدة لدعم صفوف الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، كان على رأسهم المدافع، أيوب عمارة، قادما من نادي الخمس، ومحمد بوعجيلة، قادما من الأولمبي.